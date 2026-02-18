El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, 18 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en los periodos de la mañana y la tarde, con una mayor intensidad esperada en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados por la tarde. Esta variación térmica, junto con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes de la zona.

La precipitación comenzará a ser más significativa a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en los periodos más lluviosos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. En particular, se espera que la lluvia sea más intensa entre las 19:00 y las 21:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los conductores deben tener precaución al transitar por las carreteras, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

