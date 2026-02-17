El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se anticipan condiciones severas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la humedad y la lluvia. Es recomendable que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa se vistan en capas y consideren el uso de impermeables o paraguas si planean salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la atmósfera húmeda y el viento pueden hacer que la sensación general sea más fría. La salida del sol está programada para las 08:29 y el ocaso para las 19:09, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque nublado. En resumen, se aconseja a la población que tome precauciones ante la lluvia y el viento, disfrutando de las actividades al aire libre con la debida preparación.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, aunque se espera que desciendan a 13 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de niebla que podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras que se mantendrán intermitentemente.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones al desplazarse.

