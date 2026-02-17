El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones al desplazarse.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las cantidades de precipitación esperadas son bajas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.3 mm, pero la persistencia de la lluvia puede generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 14 grados en las horas centrales, descendiendo ligeramente a 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 80-91%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad alta es un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras y abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al realizar actividades al aire libre. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia, pueden hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad mejore ligeramente en algunos momentos, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto y húmedo. Las condiciones meteorológicas invitan a los habitantes de Vilagarcía a optar por actividades en interiores y a estar preparados para la lluvia si planean salir. La puesta de sol se producirá a las 19:09, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de niebla que podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras que se mantendrán intermitentemente.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se anticipan condiciones severas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.