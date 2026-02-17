El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , manteniendo un ambiente fresco. A primera hora, se registrarán temperaturas de 15 grados, descendiendo a 12 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 71% en las horas centrales del día, generará una sensación de frescor que podría resultar incómoda para algunos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el malestar. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de tiempo específicos, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia. Sin embargo, no se prevén tormentas eléctricas, lo que sugiere que el tiempo, aunque húmedo, será relativamente tranquilo en términos de fenómenos severos.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, permitiendo que algunos momentos de calma se presenten. La puesta de sol se producirá a las 19:09, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque la nubosidad persistirá.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable que los residentes tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se prevén acumulaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.