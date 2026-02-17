El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en los periodos iniciales, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, descendiendo a 10 grados hacia la tarde. Esta ligera caída en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 75% durante el resto del día, contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en los periodos más húmedos. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 80% durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien intermitentes y suaves.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en los momentos más ventosos, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de niebla y lluvias, por lo que se aconseja precaución al conducir. Las condiciones climáticas sugieren un día ideal para actividades en interiores, como disfrutar de un buen libro o una película, mientras se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, cuando se prevé que las lluvias cesen y el cielo permanezca cubierto.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de lluvia ligera persistan durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, aunque se prevén algunas lluvias escasas a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

