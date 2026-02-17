El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 13 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar algo incómoda para quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en áreas expuestas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y continuas, sin el riesgo de fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades teniendo en cuenta estas condiciones, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío y la humedad.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores.

