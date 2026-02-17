El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de humedad en el ambiente. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas de la tarde.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando alrededor de 0.1 a 0.3 mm en las primeras horas, lo que indica una probabilidad de lluvia del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los habitantes de Valga deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 39 km/h. Estas ráfagas podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h hacia el final del día. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la humedad, acentuar la sensación de frío.

Los habitantes de Valga deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de lluvia escasa, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para actividades en interiores. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con una puesta de sol programada para las 19:08.

Hoy, 17 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en los diferentes periodos, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se prevén especialmente en las horas de la tarde y la noche.

