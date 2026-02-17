El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada esperada es de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la siguiente franja horaria.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 14 grados hacia la tarde y a 12 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 72% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 22 km/h, aumentando a 26 km/h en la tarde. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, Tui experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se aconseja a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan los 0.1 a 0.2 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 19:00 a 01:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.