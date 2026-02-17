El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta el 81% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en combinación con la humedad y la lluvia.

A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, con períodos de lluvia escasa que podrían continuar hasta la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan condiciones climáticas severas. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, pero disminuirá ligeramente hacia la tarde.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia y viento moderado, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para el frío. A medida que el día avance, las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación de frío podría intensificarse debido a la humedad y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada esperada es de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la siguiente franja horaria.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

