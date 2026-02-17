El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se prevén acumulaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas de 13 grados, que se mantendrán hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, antes de descender nuevamente a 12 grados hacia la noche. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 64% y el 93%, generará una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad será un factor notable, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera que alcance el 93%. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Soutomaior se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para la lluvia ligera y la humedad persistente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.