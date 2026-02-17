El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, aunque se prevén algunas lluvias escasas a lo largo del día.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm, especialmente en las horas de la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 70% por la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, comenzando en 12°C en la madrugada y descendiendo a 10°C en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 11-12°C, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin expectativas de tormentas. La visibilidad mejorará ligeramente a medida que se disipe la niebla, pero el ambiente seguirá siendo mayormente gris y húmedo.

En resumen, Silleda experimentará un día fresco y cubierto, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de precipitación. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable estar preparado para el tiempo húmedo y fresco.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas significativas.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

Hoy, 17 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en los periodos iniciales, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando en algunos momentos.

