El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, lo que no debería causar mayores inconvenientes.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta 14 grados, pero se recomienda llevar abrigo, ya que las condiciones de humedad serán elevadas, con valores que oscilarán entre el 79% y el 96%. Esta alta humedad, combinada con la temperatura, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea estar al aire libre. Las rachas más fuertes se esperan entre las 19:00 y 20:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que tendrá lugar a las 19:10.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, lo que podría hacer que la sensación de frío persista. Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo. En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos con la debida preparación.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los residentes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se prevén grandes acumulaciones.

Hoy, 17 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.3 mm en total, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.2 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.