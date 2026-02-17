El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 16 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 69% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Salvaterra de Miño se preparen para un día gris y húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La salida del sol se producirá a las 08:27, mientras que el ocaso está previsto para las 19:09, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de un día invernal. En resumen, se anticipa un día de clima fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores podrían no ser las más agradables para paseos prolongados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.