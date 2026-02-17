El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 79% en la tarde y el 82% en la noche. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

La niebla será un fenómeno notable en las primeras horas del día, especialmente en los periodos de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al transitar por estas condiciones.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. La tarde se presentará con temperaturas similares a las de la mañana, pero con un ligero aumento en la sensación de frescura debido al viento.

En resumen, el día en Salceda de Caselas será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento del sur y alta humedad creará un ambiente fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores. Se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 19:00 a 01:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada esperada es de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la siguiente franja horaria.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.