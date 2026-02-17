El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de niebla que podría dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras que se mantendrán intermitentemente.

Las precipitaciones se estiman en torno a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm en la franja horaria de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante estas horas. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será escasa, lo que no debería causar mayores inconvenientes.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 77% y el 94%, generará una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán húmedas, no se esperan fenómenos severos. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que indica que las condiciones se estabilizarán hacia la tarde.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas, debido a la niebla y la posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, aunque se espera que desciendan a 13 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en el periodo inicial, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se prevén en varios momentos.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.3 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se anticipan condiciones severas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.