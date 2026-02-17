El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el final de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Redondela vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 79% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable llevar ropa abrigada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 10 y 30 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más intenso.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos del día, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, optando por ropa adecuada y considerando la posibilidad de llevar paraguas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas durante el día se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se prevén acumulaciones significativas.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.