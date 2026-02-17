El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad se enfrenten a condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un respiro en medio de la inclemencia del tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 71% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La puesta de sol está prevista para las 19:09, momento en el cual las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con la posibilidad de que las lluvias se reanuden.

Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un día de clima variable, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad.

