El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se prevén especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades diarias, siempre y cuando se tomen precauciones ante la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm a lo largo del día, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y generar charcos. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras y esporádicas.

No se prevén tormentas eléctricas, lo que significa que la actividad eléctrica será nula, permitiendo que la jornada transcurra sin mayores sobresaltos en ese sentido. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo, ya que la niebla y la lluvia pueden afectar la visibilidad y la seguridad en la carretera.

A medida que se acerque el ocaso, alrededor de las 19:09, las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán ligeramente. La noche se presentará fresca y húmeda, ideal para disfrutar de una velada tranquila en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.