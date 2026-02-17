El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 12 grados en las horas de la tarde. Este ambiente fresco se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 100%, lo que generará una sensación de mayor frescor, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. En los momentos más intensos, se podrán registrar ráfagas de hasta 24 km/h, especialmente en la tarde. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se irán alternando con momentos de nubes más densas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos, pero sí es importante estar preparado para las condiciones de lluvia.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles aceptables, aunque puede verse reducida en momentos de lluvia. Se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones, especialmente en las horas de mayor precipitación.

El orto se producirá a las 08:27 y el ocaso a las 19:09, lo que significa que la duración del día será relativamente corta, con menos horas de luz natural. Esto, combinado con el cielo cubierto, puede hacer que la sensación de oscuridad se acentúe durante la tarde.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo que, aunque no será severo, sí requerirá de precauciones ante la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.