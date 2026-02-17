El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten algunas lloviznas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98% en la mañana y bajando a un 91% por la tarde. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la lluvia ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. El ocaso se producirá a las 19:08, momento en el que las condiciones de luz natural disminuirán rápidamente, por lo que es aconsejable que los peatones y conductores tomen precauciones adicionales.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta las condiciones climáticas, y que estén preparados para la posibilidad de lluvia en cualquier momento del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.