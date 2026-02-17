El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 72% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A pesar de la lluvia, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las condiciones climáticas, aunque húmedas, no serán severas.

En resumen, Poio experimentará un día cubierto y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, pero sin condiciones extremas que puedan afectar las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.