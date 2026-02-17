El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 12 grados, que descenderán ligeramente a 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 77% en la tarde y el 90% en la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Pazos de Borbén se preparen para un día gris y húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo ligeras. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las horas de mayor precipitación. El ocaso se producirá a las 19:09, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad aumentará, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los habitantes deben estar preparados para un día de inclemencias, pero sin riesgos significativos de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.