El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 13 grados, antes de descender nuevamente a 12 grados en la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 97% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, el viento podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las condiciones de bruma podrían persistir. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, como visitar museos o disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de Oia.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la lluvia y el viento, y aprovechar las actividades en interiores mientras se disfruta de la belleza de este encantador lugar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.