El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que oscilan entre 0 y 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes se preparen para condiciones húmedas y lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 10 y 32 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los residentes deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas y tomar las precauciones necesarias al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.4 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la madrugada.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.