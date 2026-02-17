El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 19:00 a 01:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que se mantendrá constante hasta el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 15:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente a 14 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Las rachas más intensas se esperan durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es nula, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir. La puesta de sol se producirá a las 19:09, marcando el final de un día gris y húmedo en O Porriño.

