El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en los primeros periodos del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 86% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de O Grove vestirse adecuadamente para el tiempo.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm a lo largo del día. Las lluvias serán más frecuentes en las primeras horas, con una disminución en la intensidad hacia la tarde. A pesar de la lluvia, no se prevén tormentas, lo que sugiere que el tiempo, aunque húmedo, no presentará condiciones severas.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Sin embargo, se mantendrá la posibilidad de chubascos esporádicos. La puesta de sol se producirá a las 19:10, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se acentuará con la caída de la noche.
En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a la población estar preparados para las condiciones climáticas, especialmente si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.
