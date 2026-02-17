El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 13 grados, que se mantendrán constantes hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad en aumento.

La humedad relativa será alta, rondando el 80% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que no estén adecuadamente abrigados.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 12 y 27 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas abiertas.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque puede verse ligeramente afectada por la lluvia. No se prevén tormentas eléctricas, lo que significa que, a pesar de la lluvia, no habrá condiciones severas que puedan poner en riesgo la seguridad de los habitantes.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.