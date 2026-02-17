El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en áreas abiertas.

La lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos intermitentes, especialmente en los periodos de mayor probabilidad de precipitación, que se extienden desde la mañana hasta la tarde. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 100% en los periodos de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Por lo tanto, se aconseja a los conductores extremar precauciones.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y viento moderado del sur. Es un día propicio para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y las condiciones de baja visibilidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.