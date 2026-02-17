El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en los periodos más intensos.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 13 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 12 grados en la tarde y volviendo a subir ligeramente hacia la noche. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 76% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Moraña se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frescas del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán ligeras. No se prevén tormentas eléctricas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien suaves y continuas, sin el riesgo de fenómenos severos.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la niebla y la alta humedad, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y se recomienda tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.