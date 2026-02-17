El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 12 grados en las horas de la tarde y la noche. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará hasta un 98% en las primeras horas, generará una sensación de frescura y posiblemente incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la mañana. Esta brisa, aunque moderada, puede contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en combinación con la humedad y las lluvias.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque la niebla podría hacer su aparición en algunos momentos, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos, pero la lluvia persistente puede generar condiciones resbaladizas en las carreteras y caminos.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia y estar preparados para cambios en las condiciones climáticas. La tarde podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de un paseo, siempre y cuando se mantenga alerta a las posibles lluvias que podrían reanudarse hacia la noche.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero con precauciones adecuadas, también se puede disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.