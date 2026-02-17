El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día, oscilando entre los 12 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con un mínimo de 12 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la humedad presente en el ambiente.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 66% y el 97% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque las condiciones de lluvia podrían reducirla temporalmente en momentos de mayor intensidad. La salida del sol está prevista para las 08:28, mientras que el ocaso será a las 19:09, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo a pesar de las nubes.

En resumen, Moaña experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con la debida protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.