El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en el periodo inicial, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se prevén en varios momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas, se espera una temperatura de 13 grados, que se mantendrá constante hasta el periodo de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 12 grados. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 75% y el 97%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

La humedad relativa será un factor importante, alcanzando picos del 96% en la mañana y bajando gradualmente a un 75% por la tarde. Esto, junto con la presencia de nubes, puede contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que no superan los 0.4 mm en las horas más activas de lluvia.

A pesar de las condiciones de lluvia, no se prevén tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un bajo 5% durante la mañana y se reduce a 0% en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado y húmedo, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.