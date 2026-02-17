El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.2 mm en los periodos más activos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias intermitentes.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa, que se sitúa entre el 79% y el 98%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.
La humedad relativa será notablemente alta, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el ambiente. Durante la mañana, la humedad alcanzará el 98%, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.
En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.
