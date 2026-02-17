El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.3 mm en total, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura durante el día se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas posteriores. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% al 94% a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Los vientos más fuertes se esperan entre las 21:00 y las 23:00, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de Marín vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En resumen, el día de hoy en Marín se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y temperaturas frescas, con un viento notable que podría intensificar la sensación de frío. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.