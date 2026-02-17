El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas de la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 17:00 y 19:00. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque se espera que la intensidad disminuya. En la tarde, la lluvia podría cesar temporalmente, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas mínimas se registrarán en la noche, con valores que podrían bajar a 9 grados .

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia y la niebla en las primeras horas. Los conductores deben tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones húmedas pueden hacer que el pavimento sea resbaladizo.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a la población estar preparada para las condiciones invernales y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.