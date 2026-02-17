El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente algo frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y algo incómodo para algunos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en los periodos más lluviosos. Sin embargo, es importante estar preparado para la posibilidad de chubascos intermitentes, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad, pero sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán en un rango moderado, pero la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.