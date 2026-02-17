El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.4 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la madrugada.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 4 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la lluvia cesará, lo que permitirá que la temperatura se mantenga constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte de la jornada. La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 77% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 39 km/h a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 25-33 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura experimentará un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 14 grados , pero se mantendrá en torno a los 13 grados en la tarde y la noche. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan chubascos aislados. La visibilidad será buena, pero la alta humedad podría generar niebla en las primeras horas del día.

El ocaso se producirá a las 19:11, marcando el final de un día que, aunque comenzará con lluvias, ofrecerá momentos de calma y cielos cubiertos. Los habitantes de A Guarda deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un ambiente más tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.