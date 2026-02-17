El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan los 0.1 a 0.2 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas y bajará a un 76% hacia la tarde, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante la mañana. Sin embargo, no se anticipan tormentas eléctricas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y continuas, sin el riesgo de fenómenos más severos. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad.

Es recomendable que los habitantes de Gondomar se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar atentos a las condiciones del tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia. La puesta de sol se espera para las 19:10, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de tranquilidad y reflexión en el hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.