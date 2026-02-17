El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas significativas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 a 11 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas de 11 grados, que descenderán a 9 grados hacia la tarde y noche. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, comenzando en un 99% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto, junto con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea aún más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia. Sin embargo, no se anticipan tormentas eléctricas, lo que sugiere que la lluvia será más bien ligera y continua.
En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales y la posibilidad de lluvia ligera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.
