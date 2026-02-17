El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de lluvia ligera persistan durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 12 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, situándose en torno a los 11 grados. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que oscilará entre el 73% y el 98%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que refuerza la idea de que la lluvia será un factor presente, aunque no en cantidades que generen preocupación.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán hasta la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:08, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, haciendo que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, A Estrada experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y vientos moderados. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén preparados para un tiempo invernal que podría resultar incómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.