El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas de 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 86% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la lluvia ligera y el cielo cubierto pueden hacer que el día sea menos atractivo para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la lluvia, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se aconseja precaución a los conductores y peatones. En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.