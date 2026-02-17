El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados a lo largo de la mañana. Este clima fresco puede hacer que los habitantes de Catoira opten por abrigarse al salir de casa.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, aunque no se anticipan tormentas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con niebla en las primeras horas y lluvias ligeras a lo largo del día. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones de visibilidad y prepararse para el viento fuerte que se espera por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.