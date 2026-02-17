El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.2 y 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan grandes acumulaciones.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en las primeras horas, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 37 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de la bruma que se espera en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que refuerza la idea de que las lluvias serán una constante durante el día. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las condiciones climáticas, aunque húmedas, no serán severas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas frescas. La tarde podría ofrecer un leve respiro en la intensidad de las lluvias, pero la nubosidad persistirá. En resumen, A Cañiza experimentará un día típico de invierno, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un buen libro o una taza de café caliente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.