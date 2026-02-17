El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, descendiendo a 13 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero sin descender por debajo del 81%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Las velocidades del viento variarán, comenzando en torno a los 11 km/h en la mañana y aumentando progresivamente, alcanzando su máxima intensidad hacia las 21:00 horas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. La lluvia escasa se espera que continúe intermitentemente, especialmente en las horas de la tarde y noche, con acumulaciones adicionales que podrían llegar a 0.1 mm.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque el día será gris y húmedo, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Cangas que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.