El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, aunque se espera que desciendan a 13 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, oscilando entre el 79% y el 88%.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, las condiciones de cielo cubierto persistirán, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos, aunque la lluvia ligera podría ser suficiente para mojar el suelo y hacer que las calles estén resbaladizas.

Los periodos de mayor actividad de lluvia se concentrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, con una ligera disminución en la probabilidad de precipitación hacia la noche. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, lo que podría hacer que la noche sea ideal para actividades en interiores.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.