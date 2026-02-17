El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en los diferentes periodos, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause inconvenientes significativos.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, rondando los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que se situará entre el 74% y el 97%, creará una sensación de frío, especialmente durante las horas más tempranas y al caer la noche. Los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día húmedo y fresco, lo que podría hacer recomendable el uso de ropa abrigada y paraguas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente húmedas. La puesta de sol se espera para las 19:09, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, acentuando la sensación de frío.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.