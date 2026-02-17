El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los residentes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se prevén grandes acumulaciones.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 14 grados, descendiendo a 13 grados en las horas centrales del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta un 94% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A pesar de la lluvia, no se prevén tormentas eléctricas, lo que sugiere que las condiciones climáticas, aunque húmedas, no serán severas.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, con ligeras variaciones. La tarde se presentará con una temperatura de 14 grados, y la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.
El ocaso está previsto para las 19:10, momento en el que la luz natural comenzará a desvanecerse, y las condiciones de lluvia podrían continuar hasta bien entrada la noche. En resumen, se aconseja a los habitantes de Bueu que se preparen para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.
