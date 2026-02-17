El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que podrían presentarse en varios momentos, especialmente durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en la mañana y se mantendrá por encima del 75% durante el resto del día, generará una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las condiciones de viento y lluvia pueden hacer que la experiencia sea incómoda.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y las lluvias, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque las lluvias intermitentes podrían seguir generando algunos inconvenientes.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.