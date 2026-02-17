El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 12 grados en las horas de la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 82% hacia el final de la jornada. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos frecuentes en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se aconseja precaución en las carreteras.

El ocaso se producirá a las 19:10, marcando el final de un día nublado y fresco. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. En resumen, Baiona experimentará un día caracterizado por cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento moderado, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.