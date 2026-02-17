El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 13 grados durante la mayor parte de la jornada, con un ligero descenso a 12 grados en las horas de la mañana y un leve aumento a 14 grados en la tarde. Este clima fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la real.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias se mantengan intermitentes, con una ligera disminución en la probabilidad de precipitación en las horas de la tarde. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de As Neves estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables si planean salir. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos, pero la lluvia persistente puede generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y una alta humedad. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura al ambiente, haciendo que la jornada sea ideal para actividades en interiores. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.